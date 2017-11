ASV Geel verloor op het veld van Hamme met 3-1. Het enige Geelse doelpunt werd gescoord door Karadayi. De Gelenaars hadden heel wat kansen over gans de wedstrijd. In de eerste helft werd een trap van Haagen door Ivens van de lijn gehaald en een voorzet van Zaidi werd ingekopt door Robin (op zijn frans uitspreken), maar door de Hamme doelman via de lat terug in het veld gebokst. ASV Geel heeft nu 15 punten in de competitie. Volgende week staat de verplaatsing naar Dender op het programma.