De Geelse freestyle skister Katrien Aerts pakte voor het eerste in haar leven een wereldrecord. Op de indoorskipiste van Snowvalley in Peer haalde ze een snelheid van 68 km per uur in de discipline achteruit skiën. Niemand deed ooit beter. Katrien hoopt dat haar prestatie navolging krijgt, maar langs de andere kant wil ze het wereldrecord zo lang mogelijk houden.