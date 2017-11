Op zondag 5 november werd ’s morgens vastgesteld dat in de Heistraat in Geel verschillende straatnaamborden en verkeersborden werden vernield. Aan de kruispunten met de Velodroomstraat, Heibloemwijk, Vleeshouwer, Leemdries en Katersberg. Ook werd een herenfiets aangetroffen in de gracht.

Heb je iets gezien of gehoord? Geef dan je tips telefonisch door aan de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op het telefoonnummer 014 56 47 00 of via een persoonlijk bericht op facebook.