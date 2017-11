KSAV St. Dimpna is de enige ploeg na elf speeldagen met het maximum van de punten in derde provinciale C met 33 op 33. KSAV St-Dimpna won overtuigend van Noordstar met 8-0. Noordstar moest meer dan één speelhelft met negen man verder na twee rode kaarten. Noordstar doelman Van Nueten pakte rood toen hij net buiten de 16m Niels Taels onderuit haalde. En Noordstar verdediger T'Seyen hield een schot van Sepp De Roover uit doel met arm. Hij werd uitgesloten met een rode kaart en mocht gaan douchen. De strafschop werd binnengetrapt door Niels Taels en zo stond het aan de rust 3-0 in het voordeel van KSAV St-Dimpna. In de tweede helft loopt de score op tot 8-0. KSAV staat ongeslagen als leider met 8 punten voorsprong op Wezel, Balen en Bouwel. Volgend weekeinde speelt KSAV St-Dimpna uit tegen Oosterzonen.