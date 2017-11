Rond 20u15 belandde een auto op de sporen bij een spoorovergang in Geel. Er is geen treinverkeer mogelijk tussen Mol en Herentals. De spoorwegmaatschappij NMBS legt vervangbussen in. Dat zegt woordvoerder Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel. Een trein, die van Antwerpen-Centraal naar Mol reed, kon op tijd stoppen. Er zaten 25 reizigers op de trein. De trein keerde terug naar Herentals, waar de reizigers konden overstappen op vervangbussen. Hoelang het treinverkeer onderbroken gaat zijn kan je hier volgen.