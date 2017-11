Consternatie op de gemeenteraad van maandagavond, toen tijdens het afsluitende mondelinge vragenmoment drie N-VA-raadsleden aankondigden uit de partij en de fractie te stappen. Ze zetelen tot eind 2018 als onafhankelijk gemeenteraadslid. Het gaat om Patrick Graux, Jozef Jacobs en Marleen Pszeniczko.

Graux deed dat in een afzonderlijke verklaring los van de twee anderen. Hij zei voortaan "in politieke vrijheid te willen beslissen, waarvoor de burger mij verkozen heeft. Ik wil niet enkel dienen als ja-knikker of als decoratie." Hij uitte zijn onvrede over het gebrek aan democratische werking binnen zowel de partij en fractie van N-VA als binnen de gemeenteraad zelf. "Je wordt als een dissident beschouwd als je niet akkoord bent met een punt tijdens de fractievergadering, en je krijgt te horen geen teamspeler te zijn. Terwijl het beleid door enkele elitairen in de partij aan de rest wordt gedicteerd."

Pszeniczko en Jacobs kondigden hun afscheid aan in een gezamenlijke verklaring, die op heel wat punten gelijkenissen vertoonde met die van Graux. Ook zij hekelen het gebrek aan democratie en communicatie binnen de partijwerking. "N-VA zegt voor verandering te staan, maar daar is in Geel nog niet veel van te merken. De partij leunt veel te sterk aan bij de coalitiepartner CD&V. Intussen gaat de openbare dienstverlening erop achteruit, is het mobiliteitsbeleid een zootje en doet de oude politieke cultuur zijn herintrede."

Zowel Graux als Pszeniczko en Jacobs zeggen zich ook niet te kunnen vinden in het dubbele mandaat van Vera Celis: burgemeester én parlementslid. "Beide mandaten houden een voltijds engagement in en worden als dusdanig vergoed met een wedde. Men verwacht voor een fulltime job ook de inzet en verloning naar verdiensten. Wij zijn van mening dat twee voltijdse jobs niet door één persoon naar behoren kunnen uitgevoerd worden. Hier staan verloning en verdiensten niet in evenredigheid tot elkaar."

De drie zetelen voortaan als onafhankelijke raadsleden, wat betekent dat N-VA nog maar elf raadsleden overhoudt. Daarmee is ze nog altijd de grootse partij in de Geelse gemeenteraad en ook de meerderheid met coalitiepartner CD&V (negen zitjes) komt niet in het gedrang.