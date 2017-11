Drie verdachten van Moldavische afkomst werden vrijdagavond gearresteerd nadat ze probeerden te vluchten in een voertuig. De lokale politie werd opgeroepen voor een inbraak in een woning op de Retieseweg in Geel. Toen ze ter plaatse aankwamen kon men een vluchtend voertuig onderscheppen. Twee van de drie werden op vordering van het openbaar ministerie voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hen aanhield op verdenking van zware diefstal en bendevorming. De derde verdachte werd in vrijheid gesteld op last van het parket. De twee aangehouden verdachten verschijnen vandaag voor de raadkamer in Turnhout. De gestolen goederen zijn gerecupereerd door de politie.