Dit weekeinde stond een echte streekderby op het programma in de reeksen Meisjes U15 regionaal. VC Geel kwam vanaf de eerste punten sterk uit de startblokken. Met gerichte opslagen, mooi opgebouwd combinatiespek en aanval liet het jeugdige talent van Geel de buren uit Retie niet in de wedstrijd komen. Eerste set was voor de thuisploeg: 25-18

Zelfde spelbeeld in set 2: 25-20. In een altijd moeilijke derde set lieten de Geelse meisjes zich niet verleiden tot minder speelkwaliteit. Setstanden van de derde set vertellen voldoende: 25-15 En met een 3-0 overwinningen nemen zij in de rangschikking afstand van de tweede in het klassement.