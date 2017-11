Sinterklaas is in het land en hij arriveert op zaterdag 25 november met zijn zwarte pieten met de trein om twee uur in de namiddag in het station van Geel. Een koets brengt de Sint en zijn pieten onder begeleiding van de Bellemannen naar de Markt. Na een officiële verwelkoming volgen een optreden en animatie. door de knetterband.