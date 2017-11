Restaurant La Belle behoudt zijn Michelinster. Het restaurant is gevestigd in het Geelse gehucht Bel. In de Michelingids voor volgend jaar zitten geen wijzigingen voor de Kempen. De vier Kempense restaurants die eerder hun ster behaalden, behouden die ook. Buiten La Belle gaat het om De Pastorie in Lichtaart, Hof Ter Hulst in Hulshout en Colette in Westerlo.