3300 voertuigen werden in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gecontroleerd tijdens een grootschalige preventie actie tegen woninginbraken. 22 voertuigen en 66 personen werden nagetrokken in de databanken van de politie. Drie informatierapporten werden opgesteld. Eén persoon werd aangetroffen met een aanhoudingsbevel. Er werd één persoon met een grote hoeveelheid harddrugs opgepakt. Drie personen waren in het bezit van verdovende middelen.

Vijf bestuurders legden een positieve drugstest af. Eén bestuurder had teveel alcohol gedronken. Twee bestuurders kregen een boete omdat ze geen geldig keuringsattest konden voorleggen. Op vier locaties in de drie gemeenten van de politiezone werd het in- en/of uitgaand verkeer aan een grondige controle onderworpen. Ook werden er zestien Buurtinformatienetwerken (BIN’s) ingeschakeld en werd aan hun leden gevraagd om mee uit te kijken naar verdachte situaties en personen. De locaties werden bepaald op basis van recent cijfermateriaal van woninginbraken. De actie liep van 14 tot 22 uur.