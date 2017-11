141 bestuurders van de in totaal 3908 gecontroleerde wagens reden te snel in de Molenstraat in Lichtaart. Daar geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. De straat is een onderdeel van de wegomlegging door de werkzaamheden op de Tielensteenweg. Nog tot het einde van de werken en de omleiding controleert de politie op regelmatige basis de snelheid in de Molenstraat en de Kaliebaan. In de Molenstraat geldt ook nog een tonnagebeperking en zijn er fietssuggestiestroken aangebracht.