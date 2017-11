De stad Geel voerde in samenwerking met de Geelse Seniorenraad en Vrije Universiteit Brussel een onderzoek uit om de behoeften van 60-plussers in de stad in kaart te brengen. Op basis van de resultaten wil het bestuur haar beleid de volgende jaren nog beter afstemmen op de noden van deze groeiende bevolkingsgroep. In het voorjaar gingen meer dan 55 vrijwilligers op pad om zo’n 600 Geelse senioren te bevragen. De resultaten vormen de aanzet tot een ouderenbeleidsplan.

De huidige resultaten werden vergeleken met de vorige meting uit 2006. Daarnaast kunnen de cijfers ook afgetoetst worden met de gemiddelde cijfers voor de provincie Antwerpen en Vlaanderen.

Op de meeste vlakken zijn Geelse senioren er het laatste decennium op vooruitgegaan. Ze voelen zich gezonder, kunnen rondkomen met hun gestegen inkomen, voelen zich veilig in onze stad en wonen graag in hun wijk. De meeste mensen kunnen een beroep doen op hun familie of het formele netwerk voor hulp en ondersteuning.

Een aandachtspunt is de sociale cohesie. De resultaten wijzen op een verminderde buurtbetrokkenheid en minder maatschappelijk engagement in het verenigingsleven. Eenzaamheid blijft een belangrijk thema. In Geel zijn er ook senioren die zich niet goed voelen. Aan het bestuur om dit op te nemen in hun beleidsplan en erover te blijven waken dat niemand uit de boot valt.

Op vrijdag 2 maart wordt een seniorencongres georganiseerd om de onderzoeksresultaten te vertalen naar concrete beleidsaanbevelingen.

Woonsituatie en buurt

Meer dan één op drie senioren vindt zijn woning ernstig onaangepast aan zijn situatie, dit komt overeen met het Vlaamse gemiddelde. Nog maar 41% van de ouderen zien hun buren enkele keren per week. Dit cijfer is 8% gezakt t.o.v. 2006 en zit zo’n 7% onder het Vlaams gemiddelde. Ondanks het feit dat de betrokkenheid in de buurt wat is gedaald, ziet de meerderheid (57%) minstens 1 keer per week zijn buren en blijken de meeste Geelse senioren best tevreden met hun woonsituatie en buurt. Meer dan 80% vindt het prettig wonen in hun wijk, een status quo t.o.v. de meting in 2006. Ook over de voorzieningen in de wijk zijn de senioren positief. Behalve over de verkeersdrukte, zijn mensen ook vaker tevreden over aspecten rond mobiliteit zoals bushaltes, oversteekplaatsen, openbaar vervoer en rustbanken. Ook hier scoort Geel een pak beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Enkele pijnpunten uit het onderzoek van 2006 zijn ondertussen weggewerkt. De komst van het lokale dienstencentrum Luysterbos en de verhoogde aandacht voor de doelgroep senioren in de bibliotheekwerking hebben hun effect. In 2006 ervaarde nog 30,7% een tekort aan een lokaal dienstencentrum, nu nog slechts 7,1%. Voor de bib zakte het cijfer van 25,4 naar 7,3%.

Gezondheid, zorg en hulpverlening

Ook op het vlak van gezondheid en zorg is de Geelse senior er de laatste tien jaar op vooruitgegaan. Minder mensen rapporteren last te hebben van fysieke inspanning. Ouderen doen het vaakst een beroep op hun kinderen (59,3%) hoewel dit cijfer licht gedaald is. De senioren geven aan dat ze verder hulp krijgen van hun partner (bijna 1 op 2), familie (1 op 3), vrienden (1 op 4) en buren (1 op 4). Hulp via het formele netwerk blijft status quo, enkel poetshulp (+7%) en warme maaltijden (+5%) zijn gestegen. Slechts 1,3% van de deelnemers zegt op niemand een beroep te kunnen doen voor hulp. In 2006 bedroeg dit cijfer nog 7%, wat een fikse verbetering betekent. De mate waarin men afhankelijk is van zorg, stijgt met de leeftijd. Bijna de helft van de 80-plussers heeft anderen nodig voor verplaatsingen of het huishouden. De afhankelijkheid voor verplaatsingen daalt met 6%. Dit stemt overeen met de meer positieve feedback over mobiliteitsaspecten in de stad.