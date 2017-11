Op twee plaatsen in Geel werd donderdag ingebroken in een woning. Aan Hanestrik ontdekte een bewoner rond 23u. dat er raam was ingegooid. Eerder op de avond, rond 18u30, had ook een bewoner uit de Aardseweg een inbraak gemeld. Ook hier werd een ruit ingegooid met een steen om binnen te geraken.