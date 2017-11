De dames van VC Geel staan in de halve finale van de beker van Vlaanderen. Ze versloegen Fixit uit Kalmthout met 3-0. Setstanden waren 25-20, 25-20. In de laatste set werd het op het einde zeer spannend met een 23-23 gelijke stand, nadat Fixit dichterbij sloop met listig en gedurfd volleybal. Uiteindelijk trokken de dames van VC Geel de overwinning naar zich toe met 25-23. De halve finale van de beker van Vlaanderen wordt een thuismatch voor VC Geel en wordt in maart gespeeld.