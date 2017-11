Prins Bruno I en Prinses Tamara I zijn het 54ste prinsenpaar van Carnavalvereniging De Heiknuiters uit Winkelomheide. Op 27 januari nemen prins Bruno 1 en prinses Tamara 1 de sleutels van de stad Geel in ontvangst. Die avond vindt ook het Prinsenbal plaats in het ontmoetingscentrum in Winkelomheide. De grote carnavalstoet vindt volgend jaar op zaterdag 3 maart plaats.