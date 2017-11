IOK organiseert samen met Geel en 26 andere Kempense gemeenten deze winter een groepsaankoop muurisolatie. In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Indien je dak goed geïsoleerd is, is muurisolatie de volgende stap naar een lagere energiefactuur en meer comfort. Door de groepsaankoop wilt het IOK goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. Je kan je vrijblijvend hier inschrijven. Na je inschrijving word je verder op de hoogte gehouden over het verloop van de actie. Wil je graag mee beslissen welke firma de samenaankoop mag uitvoeren? Geef je dan zeker op voor de stuurgroep die samenkomt op dinsdag 12 december om half acht 's avonds in Geel.