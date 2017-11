Een zeer verre verplaatsing en de start tegen Doornik mocht niet gemist worden. En dat wisten de Gelenaars want zowel Danny Gesquière als Kristof Leysens en Tom Aerenhouts zorgden meteen voor een 0 – 3 voorsprong. Enkel Kristof Van Reusel kon niet succesvol aanvangen. Doornik reageerde echter sterk en zorgde voor een gelijke 4-4 ruststand. Het was Kristof Leysens die voor het vierde winstpunt voor zijn ploeg zorgde. De pauze bracht de nodige raad bij Geelse TTC en zowel Kristof Van Reusel als Tom Aerenhouts en Kristof Leysens bezorgden hun ploeg een 4-7 voorsprong. Enkel de kopman van Doornik kon standhouden en de vier Geelse tafeltennissers kloppen. Maar met drie zeges van Kristof Leysens en Tom Aerenhouts, plus de twee overwinningen van Danny Gesquière en Kristof Van Reusel gingen de punten verdiend naar Geel.