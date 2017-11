Enkele tientallen appartementen, winkels en veel groen. Dat is het plan voor de site van de verlaten school van 't Peperstraatje in het centrum van Geel. De plannen moeten nog wel goedgekeurd worden en ook de bouwvergunning moet nog aangevraagd worden. Niet alleen de site biedt veel ontwikkelingsmogelijkheden omwille van de ruime oppervlakte, maar is voor projectontwikkelaars enorm interessant omwille van de ligging. De site ligt namelijk op een steenworp van de Markt. De infrastructuur wordt uitgetekend door het lokale architectenbureau Archiles, in Geel onder meer bekend van Ecodroom en de IOK-kantoren. Studiegroep Omgeving ontwerpt de buitenaanleg.