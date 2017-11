In december flitsen de agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout in de Koning Albertstraat & Westelijke Ring te Geel, Vorstse Baan en Tessenderloseweg in Laakdal en Eindhoutsebaan & Molsebaan in Meerhout. Ook op andere plaatsen in de politiezone worden snelheidscontroles gehouden.