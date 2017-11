Twee inspecteurs van de lokale politie in Geel weten begin januari of ze veroordeeld worden voor het vervalsen van een proces-verbaal. Zowel het openbaar ministerie als de burgerlijke partij menen alvast dat ze schuldig zijn. Nadat begin oktober enkele getuigen werden ondervraagd, werden woensdag de pleidooien gehouden in het proces tegen de twee. Eén van hen raakte acht jaar geleden tijdens een interventie gewond aan een pink. Samen met zijn collega schreef hij in het proces verbaal dat een dronken arrestant hem gestampt had. De dronken man kreeg een veroordeling en moest een schadevergoeding van 45.000 euro betalen. Later tijdens een gesprek met de klachtenmanager zou één van hen verteld hebben dat de pink van de andere was geraakt omdat hij zelf een slag had gegeven. Als dat klopt, zouden beiden zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschriften.Tijdens het getuigenverhoor vorige maand sloot plots iedereen de rangen. Ook de klachtenmanager was plots niet meer zeker van haar stuk. Ze wou dat hij niet mee terecht stond. Maar het is onmogelijk om de klokkenluider uit de wind te zetten, als hij zelf betrokken is bij de strafbare feiten, aldus de openbare aanklager. Vonnis volgt op 3 januari.