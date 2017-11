4 studenten van de Faculteit Industriële Wetenschappen van KU Leuven in Geel ontwikkelden een ‘bierpizza'. Het ziet eruit als een gewone pizza maar de studenten voegden er vezelrijk draf aan toe afkomstig van de productie van bier. De studenten zeggen dat de mensen de pizza lekker vonden, nadat ze hem proefden. De 4 zijn allemaal studenten Master in de Biowetenschappen. De bierpizza is het resultaat van verschillende brainstormsessies tijdens de Startup Bootcamp. Een initiatief van KU Leuven en Thomas More met de steun van Voka Kempen.