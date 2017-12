Hoe kan je mensen met een beperking beter laten communiceren? Het zorgnetwerk Modem toonde op de campus van de hogeschool Thomas More in Geel welke hulpmiddelen er zoal zijn op de markt. Voor mensen met een beperking vormen doodgewone handelingen, zoals aan een gesprek deelnemen, een agenda bijhouden of berichten versturen, vaak een enorme uitdaging. De medewerkers van Modem zijn goed op de hoogte van de nieuwste snufjes en pakte uit met de Com@Modemdag. Enkele toonaangevende bedirjven en onderzoekscentra toonden hun nieuwste toestellen, apps en andere hulpmiddelen die kunnen helpen om communicatie te vergemakkelijken. Want wie kan meepraten, hoort er bij. Modem is een netwerk van expertorganisaties uit de zorgsector en werkt onder de vleugels van Thomas More. Zij verzamelen en verspreiden informatie over technologie die mensen met een beperking kan helpen. De medewerkers van Modem geven niet alleen vorming aan professionelen, zoals op deze studiedag, maar ze delen ook persoonlijk advies uit aan mensen uit de doelgroep.