Op vrijdag 1 december om 22 uur start de BOB-campagne van Vias, het vroegere Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. De campagne moet bestuurders er toe aanzetten te bobben tijdens de eindejaarsperiode. De controles kunnen zowel overdag, in de vooravond of ’s nachts plaatsvinden.

Heb je geen Bob in je vriendenkring en wil je toch een glaasje drinken? Dan kan je ook altijd een taxi bellen. Het openbaar vervoer is uiteraard ook een mogelijkheid.

Ondanks de vele inspanningen en het nog steeds groeiende bewustzijn bij de bestuurders blijft het rijden onder invloed één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Vooral tijdens de nacht rijden nog een groot aantal bestuurders onder invloed van alcohol.

De politiezone kiest ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze gaan door op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de zone. Ook controleren we regelmatig op sluipwegen, die vaak door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt worden. De campagne eindigt op maandag 29 januari om 6 uur.

In de periode januari tot en met oktober 2017 stelden onze politieagenten 31 verkeersongevallen met alcoholintoxicatie vast. Dit zijn er evenveel als in dezelfde periode in 2016. Bij bijna acht procent van de verkeersongevallen waarbij de politie ter plaatse komt, is er alcohol in het spel.