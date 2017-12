Het huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout lanceert een eigen website. Je kan via deze website online alle info en organisaties rond opvoeding vinden. De gloednieuwe website kreeg kleur dankzij tekeningen van vele kinderen uit de regio. Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen organisaties die werken rond opvoedingsondersteuning en preventieve gezinsondersteuning in de regio Geel, Laakdal en Meerhout. Bedoeling is het huidige versnipperde aanbod beter op elkaar af te stemmen en gaten weg te werken.