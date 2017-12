Volgend jaar krijgt de Markt in Geel een splinternieuwe kerststal. Daarom organiseert de stad op 10 december een groots afscheid. Trek je leukste disco-outfit aan en laat van 14u tot 18u originele foto's nemen van jezelf met familie en of vrienden. Achteraf kan je de foto's downloaden met een feestelijk kader, wat een leuk idee is voor je kerstkaartjes.