20 leerlingen en 5 leerkrachten van de hotelschool uit het Italiaanse Erice verbleven de afgelopen week bij gezinnen van leerlingen van de hotelschool in Geel. De Sicilianen waren te gast voor het Erasmus uitwisselingsproject 'happy hours, happy future, happe Europe'. De bedoeling van afgelopen week was om de Italianen onder te dompelen in de gebruiken van de hotelschool en de streek. De Belgische en Italiaanse leerlingen bezochten ondermeer een chocolaterie in Malle en men organiseerde een Great Bake-Off tussen de leerlingen. Ook kregen de Italianen een workshop over bier en chocolade, waar ze ondermeer leerden hoe de Belgen pralines maakten.