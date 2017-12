Geelse TTC A kreeg Sokah Hoboken over de vloer. Alle tafeltennisspelers van Hoboken hebben ervaring met 1ste nationale. Lange en spannende wedstrijden die in totaal meer van vier uren in beslag namen, waren het gevolg.

Toch aangenaam om volgen en de toeschouwers sloten dicht tegen de tafels aan om de snelle en effectvolle rally’s te volgen. Een meer dan eervolle uitslag konden de thuisspelers afdwingen. Twee overwinningen werden behaald door Kristof Leysens, één door Kristof Van Reusel en één door Danny Gesquière. Ook Alfredo Garcia bood knappe weerstand, maar kwam niet verder dan setwinst. Nogmaals is gebleken dat Geelse TTC de huidige plaats bij de top vijf meer dan waard is, en dat als pas gepromoveerde. Geelse TTC A - Sokah Hoboken eindigde op 4-12