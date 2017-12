De Geelse Sarah Baatout vertrekt half december voor een maand naar Antarctica voor een wetenschappelijk onderzoek. Sarah werkt al 22 jaar op het studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Ze gaat in opdracht van het SCK de impact van extreme omstandigheden op het menselijk lichaam bestuderen in het zuidpoolstation prinses Elizabeth. Tijdens haar verblijf skyped ze elke dag een uur met een secundaire of lagere school. Sarah beantwoord dan al hun vragen en laat he kennismaken met haar avonturen op Antarctica.