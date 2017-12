Geel stapt mee in de verdere ontwikkeling van de zorgregio en andere welzijnsinitiatieven in samenwerking met andere gemeenten. Het dagcentrum voor mensen met een handicap fusioneert op 1 januari met dagcentrum Vogelzang en Huis Eeckhoudt uit Laakdal en Huis de Post uit Geel. In het woonzorgcentrum blijft de dagprijs behouden. Volgend jaar start de stad met de bouw van een nieuw Lokaal Opvang Initiatief. Dit alles werd voorgesteld door het stadsbestuur tijdens de gemeenteraadscommissie. De officiële goedkeuring volgt tijdens de laatste gemeenteraad van dit jaar op 11 december.

Ook steekt de stad Geel een tandje bij om het investeringsprogramma te realiseren tegen het einde van deze legislatuur. Duurzame investeringen, zoals de omschakeling van openbare verlichting op led-lampen en de plaatsing van zonnepanelen op zeven openbare gebouwen zijn prioritair. Op sportief vlak wordt het masterplan voor De Leunen gefinaliseerd en wordt de vernieuwing van sporthal Action afgewerkt. voetbalploegen Punt-Larum en Beekhoek krijgen nieuwe sportterreinen.

Voor de jeugd zal de Speelfabriek volgend jaar opnieuw groeien zodat meer kinderen van een zinvolle vrijetijdsbesteding kunnen genieten tijdens de schoolvakantie. Volgend jaar vindt geen groot evenement plaats. Maar wordt gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe uitgave van Zuidergekte in 2019 en de Dimpnadagen in 2020. Volgend jaar wordt een mogelijkheid gezocht om het legaat van de Geelse kunstenaar Mon Vangenechten toegankelijk te maken voor het publiek.

Geel realiseert bovendien een nulgroei in de personeelsuitgaven. De fietsvergoeding wordt verhoogd om werknemers aan te moedigen de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer tot een maximumbedrag van 0,23 euro/km. Volgend jaar wordt de actualisering van de ICT ten slotte verder gezet met een extra digitaliseringsgolf.