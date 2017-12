Groothandel Euro Gijbels uit Winkelomheide verdeelt vanaf nu niet enkel groenten en fruit, ze gaan het ook zelf telen. Het Geels bedrijf opende een vestiging in het Spaanse Cambrills. Daar wordt geproduceerd en verpakt voor de eigen groothandel, maar de bedoeling is om dat uit te breiden naar andere groothandels in België en omliggende landen. Euro Gijbels is al jaren actief in Spanje en het kocht een loods van 2000m² om zijn distributie te organiseren. In de Spaanse vestiging werkt een vijftiental mensen. Ook wordt er in Spanje zelf gekweekt waaronder clementines, sinaasappelen, bloemkolen, andijvie, venkel en peterselie. Euro Gijbels heeft zo'n 100 hectare grond voor eigen kweek. Extra productie komt van lokale boeren. Naar de toekomst toe zijn nog meer investeringen in Spanje gepland die inzetten op vernieuwing en efficiëntie.