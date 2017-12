Een Gelenaar riskeert een straf voor verboden wapenbezit. Na een verkeersovertreding in maart van vorig jaar werd hij tegengehouden door de lokale politie in Geel. Tijdens deze controle werd hij betrapt met een broodmes en een klauwhamer. De Gelenaar verklaarde dat hij het mes bij zich had omdat hij zich niet veilig voelde, daarbij zei hij nog dat hij iemand wilde aanpakken met dat mes. De klauwhamer had de man om dezelfde reden bij zich. Die intenties maakten zowel mes als hamer een verboden wapen, volgens het parket. De advocaat van de Gelenaar beweerde dat zij cliënt de hamer bij had om een fiets te herstellen. Het mes toonde hij spontaan aan de agenten. De Gelenaar vermoedde dat een aantal mensen hem zouden komen opzoeken. Vonnis op 5 januari.