Het fietspunt aan het station van Geel blijft bestaan. Met de steun van de provincie Antwerpen en het stadsbestuur kan men een doorstart maken. Ook de fietspunten van Turnhout en Mol blijven open. De NMBS maakte bekend dat de 3 fietspunten eind december van vorig jaar zouden verdwijnen in stations waar te weinig reizigers opstapten. Dat zorgde voor onrust bij zowel pendelaars al bij medewerkers die er via sociale tewerkstelling aan de slag zijn. Het Geelse stadsbestuur besloot daarop om een extra financiële inspanning te doen om het fietspunt open te houden. Tegelijkertijd stelde de provincie Antwerpen een coördinator aan om een businessplan op te stellen om een doorstart te kunnen maken. Dat businessplan is nu klaar en goedgekeurd door iedereen. Er komt meer dienstverlening, niet alleen in de stationsomgeving. De Antwerpse deputatie besliste om 95.000 euro te investeren in extra service zoals mobiel fietsherstel en wordt de rendabiliteit van nieuwe initiatieven onderzocht.