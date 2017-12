Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt. Een aantal Geelse handelszaken worden deze maand gepromoot door de Digibuzz, het grote digitaal reclamebord op wielen van Telenet Business. Naast deze rijdende reclame, krijgen de handelszaken en handelaars ook nog een facebookcampagne en gedurende een week gratis digitaal advies met opvolging cadeau. Dit alles kadert in het initiatief ‘Scoor Lokaal Met Digitaal’, waarmee Telenet Business zoveel mogelijk Vlaamse ondernemers en KMO’s wil ondersteunen bij het online promoten van hun business. Uit een onderzoek van Telenet Business blijkt dat 1/4 van de zelfstandigen geen tijd heeft om na te gaan hoe online toepassingen hun zaak zouden kunnen promoten of laten renderen. Maar liefst 43% heeft geen website, 56% heeft geen Facebookpagina en 34% geen van beide. Telenet koos bewust voor een combinatie van online advertising en een meer traditionele vorm van reclame. Het wil hiermee aantonen dat beide manieren van reclame maken elkaar niet in de weg hoeven te staan. De kracht zit hem net in de juiste mix van online en offline aanwezigheid van een zaak of onderneming. De Geelse handelszaken Music Vanderheyden, Healtium, Immo Vandamm, De Fruitboom, Brood Banket Seykens en Body Concept krijgen deze maand een bezoek van de DigiBuzz.