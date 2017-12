Drie leden van een bende die stapelbakken stal bij veilingen en bedrijven, zitten in de cel. Het gaat om drie Nederlanders. Zij werden vorig weekend onderschept in Westerlo. Het dossier telt zeventien feiten. Bij Euro Gijbels in Winkelomheide verdwenen deze zomer nog 3.660 bakken, goed voor een waarde van meer dan 14.000 euro. De politie lostte nog enkele waarschuwingsschoten op 22 oktober toen de dieven op heterdaad betrapt werden in de veiling van Hoogstraten. Ze konden toen ontkomen. De bende beroofde de veiling van Hoogstraten meermaals. Ze sloeg ook twee keer toe bij de veiling van Sint-Katelijne-Waver.