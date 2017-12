De N-VA fractie legt aan de Geelse gemeenteraad voor om bij de Vlaamse overheid tolheffing te vragen voor de Retieseweg of een tonnagebeperking om het St-Dimpnaplein nog meer te ontlasten van zwaar verkeer. Hierover interpelleert N-VA fractieleider Benny Eyckmans. Vlaanderen besloot in oktober de tolheffing op de snelwegen naar een selectie van gewest­wegen, waaronder de Noord-Zuidverbindingsweg via Kasterlee, uit te breiden. Volgens N-VA Geel mag de verbindingsweg naar Retie ook op deze lijst. Want er verlaten heel wat vrachtwagenchauffeurs de E34 al op de afritten Arendonk of Retie om dan via andere gewestwegen richting Geel te rijden. Daarbij passeren ze ook de dorpskern van St-Dimpna, waar nu al een hoge vrachtverkeersdruk heerst. Normaal zouden ze de E34 moeten volgen tot in Turnhout en om dan via de Noord-Zuidverbinding via Kasterlee naar Geel te rijden. Wat in tijd de snelste verbinding is. Met een tolheffing op de Retieseweg zijn misschien al heel wat truckers geneigd om via de Noord-Zuidverbinding te rijden.