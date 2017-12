Gelenaar Bob Vansant overleed op 8 december in het St-Dimpnaziekenhuis aan de gevolgen van kanker. Zijn kinderen maakten zijn overlijden bekend. Hij was van opleiding regent in godsdienstwetenschappen en gaf één jaar godsdienstles in het St-Jozefinstituut.

Bob specialiseerde zich later in de thematiek van depressie vanuit de humanistische holistische visie in de psychologie en was 11 jaar lang stafmedewerker van de Faculteit voor Mens en Samenleving, een vormings-trainings- en opleidingsinstituut in Turnhout. Ook was hij 37 jaar geleden van Oasis vzw en andere initiatieven in de sector van de mentale zorg. Hij is ook auteur van boeken zoals 'Wacht niet tot het donker wordt' en 'Depressie is geen ziekte'. Hij was tot 2015 bezieler en oprichter van Sapphohuis op het Griekse eiland Lesbos. Een huis waar mensen in depressie en burn out, onder zijn begeleiding terechtkonden.

De uitvaart van Bob Vansant vindt woensdag 13 december om 15u plaats in de aula aan de Diestseweg 58 in Geel.