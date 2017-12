3 chauffeurs van de in totaal 128 legden een positieve test af tijdens een WODCA actie het afgelopen weekeinde in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. 98% van de gecontroleerde chauffeurs bliezen dus negatief. Twee chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Eén bestuurder had een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Die kreeg minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Er werden ook nog een aantal boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Deze actie kaderde in de eindejaars Bob-campagne die nog loopt tot 29 januari.