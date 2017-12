Speurders van de lokale politie in Geel hebben een koppel opgepakt dat in aanmerking komt voor een hele reeks van wisseltrucs. Ze maakten slachtoffers in het Antwerpse en in Geel. De man en de vrouw zouden de voorbije weken en maanden hebben toegeslagen op verscheidene plaatsen in de provincie. Ze trokken naar handelaars in Wilrijk, Ekeren, Kapellen, Brasschaat en Geel. Toen het duo het maandag opnieuw probeerde in een handelszaak in Geel, zijn de man en de vrouw opgepakt.