99% van de in totaal 799 bestuurders bliezen negatief op alcoholgebruik, sinds de start op 1 december van de eindejaars Bob campagne. Vijf chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Drie bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Zij kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De eindejaars Bob-campagne loopt nog tot 29 januari. De lokale kiest ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Die vinden op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de politiezone plaats. Ook wordt regelmatig op sluipwegen gecontroleerd, die vaak door bestuurders met een glas teveel op, worden gebruikt.