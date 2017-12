16 leerlingen van St-Jozef vertrekken van 9 februari tot 26 februari samen met vier begeleiders naar Tanzania. Ze gaan in een Maasaidorp, naast de stad Moshi, een dokterswoning bouwen in samenwerking met de organisatie C-Re-Aid. De leerlingen volgen beroepsonderwijs in de derde graad en zitten in de richting Bouw, Hout, Bouwplaatsmachinist en decoratie- en restauratieschilderwerk. De school zoekt nog sponsors om dat allemaal te bekostigen. Momenteel staat de teller al op 12.000. Het streefdoel is 30.000.