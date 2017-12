Vorige maand verwijderde de stad twee parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in Nieuwstraat ter hoogte van de inrit parking Nieuwstraat. Op deze plaats voorziet de stad nu parking voor bakfietsen. De belangrijkste reden hiervoor is de veiligheid. Geparkeerde wagens op deze plaatsen belemmeren het zicht voor het verkeer dat van parking Nieuwstraat komt. Fietsers die van links komen zijn quasi onzichtbaar. Daarnaast rijden er in Geel alsmaar meer bakfietsen en fietskarren. De huidige fietsstallingen zijn niet uitgerust voor dit soort fietsen. Het is moeilijk om deze fietsen door hun omvang te parkeren op een voetpad. Ze versperren vaak de doorgang voor rolstoelen en buggy’s. Speciale plaatsen om bakfietsen of fietsen ‘buiten formaat’ te stallen zijn dan ook nodig in het stadscentrum. Na een aantal meldingen van Gelenaars over het verwijderen van de parkeerplaatsen voor mensen met het handicap bekijkt de stad de mogelijkheid om één parkingplaats opnieuw ter beschikking te stellen en/of bijkomende plaatsen voor mensen met een handicap te voorzien in dezelfde parkeerstrook.