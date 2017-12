De kerststallen die Theo Van Nueten maakt zijn stuk voor stuk kleine kunstwerkjes. Inspiratie vindt hij bij de typische Kempische boerderijen van weleer die zo waarheidsgetrouw mogelijk door hem worden nagebouwd. Het eindresultaat mag dan ook gezien worden. Dankzij een vaste hand en een grote portie geduld heeft Theo ondertussen een mooie collectie kerststallen opgebouwd die hij graag aan het grote publiek laat zien. Enkel de geur van vers hooi moet je er zelf nog bij denken.

Omdat ook de drie wijzen meegaan met hun tijd en willen inspelen op de pop-up hype wordt de kerststallententoonstelling dit jaar in samenwerking met Toerisme Geel ondergebracht in een leegstaande handelszaak op Markt 33. Op een boogscheut van de echte kerststal op de Markt kan je daar de kerststallen komen bekijken en dit van vrijdag 15 december tot en met dinsdag 26 december. De tentoonstelling is elke dag open van 10 tot 20 uur. Enkel op zondag 24 en maandag 25 december is dat van 10 tot 17 uur. Toegang is gratis.

Naast de miniatuurkerststallen van Theo bestaat de tentoonstelling ook uit kerststallen die in flessen gemaakt zijn door Leo Buytaert en wassen kerstbeelden van de hand van Paul Willems. Ook zij gingen creatief aan het werk met het kerstthema en zorgen zo mee voor het in stand houden van de lokale kersttradities in onze regio.