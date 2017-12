Al twee weken is 'Geel Wintert!' op de Markt aan de gang en de uitbaters van de kramen zijn tevreden over de afgelopen 14 dagen. Er kwamen al heel wat mensen langs om te genieten van de overdekte ijspiste en kramen. De samenwerking met de organisatie verloopt goed. Enkel het slechte weer was af en toe spelbreker. Dit weekeinde wordt gans het Geelse centrum ondergedompeld in de kerstsfeer. Zaterdag en zondag is er de Kerstmarkt van de Geelse verenigingen op de Havermarkt. De kerstmusical 'De Wraak van Krampella' is volledig uitverkocht en wordt 16 maal vertoond in zaal De Waai. En de Tractor Kerstrun trekt voor de 10de maal van feestzaal Elsum over de Kerstmarkt en 'Geel Wintert' op de Markt voor een tocht van 20 km doorheen Geel, waarbij de tractors ook nog eens de kerstmarkt in Larum 2 maal aandoen. Ook de centrumhandelaars doen een duit in het zakje, want op zondagnamiddag zijn ze extra open.