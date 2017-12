De tractor Kerstrun trok zaterdagavond zich op gang aan de feestzaal van Elsum. Maar liefst 53 tractoren vertrokken voor een tocht van 20km doorheen Geel en deden ondermeer de Kerstmarkt en 'Geel Wintert' aan in het centrum van Geel en ze reden ook nog tweemaal langs de kerstmarkt in Larum. Omdat de kerst tractorrun dit jaar voor de 10de maal werd georganiseerd, namen er ook voor het eerst kinderen tussen 3 en 9 jaar deel aan de trap tractor kerstrun. Zij vertrokken als eerste in Elsum om dan op Baantveld de grote jongens uit te wuiven.

#tractor #kerstrun De Tractor Kerstrun live op de kerstmarkt van Stad Geel! #kerstingeel #winteringeel #vrijetijdgeel ??? Geplaatst door Toerisme Geel op zaterdag 16 december 2017