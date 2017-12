De Geelse squashter Tinne Gilis versloeg de Amerikaanse Haley Mendez, die 50ste staat op de wererldranking, in de finale van het 5000 dollar tornooi in het Italiaanse Riccione in 3 sets. Setstanden waren 11-9, 11-8 en 11-5. Tinne staat op 69ste plaats op de wereldranking.