Het stedelijk zwembad kan je vanaf volgend jaar huren voor groepen van maximum 50 zwemmers, waarvan minstens 2 begeleiders. En dit op zaterdag tussen 17u en 19u. Je mag dan het peuterbad, het instructiebad, de glijbanen en het zwemmersterras gebruiken. Je reserveert minstens twee dagen op voorhand via de stedelijke website of telefonisch. Groepen met kinderen jonger dan 8 wordt aangeraden om per 10 kinderen een begeleider te voorzien. De huurprijs bedraagt 60 euro voor Gelenaren en 72 euro voor niet Gelenaren. Het huuraanbod is niet geldig tijdens juli en augustus.