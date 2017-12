Na 100 jaar is er terug leven in brouwerij De Rode Leeuw van de gebroeders Aerts in het centrum van Geel. Het voorstel van de Duitse investeerder Roman Becker werd twee jaar geleden goedgekeurd door de stad Geel. Het is de horecazaak Den Bierhemel die alvast de deuren opent. De uitbater wil vooral eigen bieren schenken. De Bierhemel is gevestigd in de vroegere schrijnwerkerij. Het eigenlijke brouwerijgedeelte is nog niet helemaal klaar. Daar komen enkele ketels om het eigen bier in te brouwen. Deze kunnen door hobbybrouwers volledig gratis gebruikt worden om er hun eigen bier in te maken. Wel is het de bedoeling dat ze alles zelf meebrengen van materialen. In de verbouwing van de historische panden kroop erg veel tijd en geld in. Constant doken onvoorziene problemen op, waardoor het werk flink wat vertraging opliep. In het verbindingsstuk tussen de horecazaak en het Geels brouwhuis zet de Geelse verzamelaar Ludo Helsen een kleine tentoonstelling op met historisch materiaal van de oude Geelse brouwerijen.