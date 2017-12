Een man van 40 uit Olen wordt verdacht van drugshandel. Hij werd op 15 december opgepakt na een politiecontrole in Geel. De agenten troffen vier zakjes cocaïne aan in de middenconsole van zijn wagen. De man werd zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter, maar de raadkamer liet hem dinsdag vrij onder voorwaarden. Hij mag zijn woning niet verlaten tussen 21 uur en 7 uur, moet een begeleiding volgen voor zijn drugsgebruik, en mag geen contact hebben met personen of komen in plaatsen die een ongunstige relatie hebben op vlak van drugs.