De dief die eind vorige week werd betrapt bij bakker Peter Steurs in de Dr. Van de Perrestraat voor een inbraak in een broodautomaat blijft aangehouden. Dat besliste de raadkamer. De man van 47 uit Geel wordt ook nog verdacht van een inbraak in een automaat in Meerhout. Hij mag zijn voorhechtenis thuis uitzitten met een enkelband.